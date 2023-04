Wall Street opent hoger na daling inflatie Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, na meevallende inflatiecijfers over maart.



Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor de openingsbel 0,7 procent in het groen. De Nasdaq lijkt 0,9 procent hoger te openen. De inflatie daalde van 6,0 naar 5,0 procent, waar economen op 5,1 procent rekenden. De kerninflatie steeg zoals verwacht van 5,5 naar 5,6 procent. Voorafgaand aan het cijfer schommelde de futures nog rond een vlakke start. "Beleggers zien graag meer bewijs dat de verhitte prijzen stoom verliezen, maar blijven bezorgd dat de afkoeling erg langzaam gaat", aldus Hargreaves Lansdown. De Fed zal over drie weken naar verwachting de rente met opnieuw 25 basispunten verhogen om de inflatie af te remmen, maar "een hoger dan verwachte kerninflatie kan de balans laten omslaan naar nog een renteverhoging in juni, en dat kan weer een verkoopgolf op de aandelenmarkt in gang zetten, met name in de technologie-aandelen", waarschuwde Hargreaves Lansdown. De olieprijs steeg opnieuw, na de stijging van dinsdag. Een mei-future West Texas Intermediate werd 0,6 procent duurder op 82,04 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0968. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0914 op de borden. Bedrijfsnieuws Beleggers kijken ook uit naar de eerstekwartaalcijfers die starten met de banken JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup op vrijdag. Handelaren zijn ingesteld op een teleurstelling, met veel shortposities. Volgens analisten van Evercore is die scepsis terecht, maar sommige analisten denken dat beleggers te somber gestemd zijn. Volgens ING is al "heel veel" slecht nieuws is ingeprijsd, inclusief mogelijk tegenvallende kwartaalcijfers. "Als macro- of bedrijfscijfers enigszins meevallen, zullen de koersen op Wall Street flink kunnen opveren", denkt de Nederlandse bank. Emerson Electric wil National Instruments overnemen, meldde persbureau Bloomberg, waarbij sprake zou zijn van een bod van 60 dollar per aandeel. National Instruments steeg voorbeurs 9 procent. Een vijandig bod van Emerson werd in januari nog afgewezen. Bed Bath & Beyond meldde dat het 100 miljoen aandelen heeft verkocht voor 48,5 miljoen dollar in een deal met B. Riley Securities. Het aandeel lijkt 10 procent hoger te starten. Slotstanden Wall Street sloot dinsdag verdeeld, na een afwachtende handelsdag. De S&P500 sloot vrijwel vlak op 4.108,94 punten en de Dow Jones-index klom 0,3 procent naar 33.684,79 punten. Technologie-index Nasdaq eindigde 0,4 procent lager. Bron: ABM Financial News

