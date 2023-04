Beursblik: Amerikaanse inflatie kent onderliggend lichtpuntje Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De inflatie in de Verenigde Staten in maart was conform verwachting, maar kent onderliggend een lichtpuntje. Dit concludeerde marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag in een commentaar op het inflatierapport tegenover ABM Financial News. "Je ziet de kostenstijging voor wonen in maart op jaarbasis oplopen van 8,1 naar 8,2 procent, maar je ziet de dienstverlening zonder woonlasten op jaarbasis terugvallen van 6,9 naar 6,1 procent. Dat laatste is sterk gerelateerd aan de loonfactor. De Federal Reserve heeft aangegeven daar zorgen over te hebben, maar deze trend oogt voor het beleidsorgaan bemoedigend", aldus Marey. "Wij denken niet dat de Fed het beleid op grond van dit inflatierapport aanpast, en dat er dus begin mei gewoon een kwartje bij komt", aldus de analist van Rabobank woensdag. De inflatie kwam in maart uit op 5,0 procent tegen 6,0 procent een maand eerder en 0,1 procentpunt minder dan verwacht. De kerninflatie beliep 5,6 procent, 0,1 procentpunt meer dan in februari op jaarbasis en gelijk aan de prognose vooraf. Bron: ABM Financial News

