'Benelux-banken hoeven spaarrente niet te verhogen'

(ABM FN-Dow Jones) De beursgenoteerde Benelux-banken ABN AMRO, ING en KBC hebben een een stabiele basis van particuliere spaarders en kleine ondernemers en er is een gunstig klimaat om de spaarrentes laag te houden in Nederland en België. Daar is men het wel over eens, stelt Berenberg in een rapport na gesprekken met beleggers.

Beleggers uit de Benelux hebben een voorkeur voor KBC, ondanks de hoge waardering en enige zorgen over de Oost-Europese aanwezigheid van de Belgische bank, met name over slechte leningen in Bulgarije, Hongarije en Slowakije, goed voor 18 procent van de inkomsten in 2022, en voor een mogelijke daling van de marge op spaargeld in Tsjechië, door concurrentie om spaargeld en leningen.

Deels is er meer waardering voor ING, dat 12 procent minder waard is geworden sinds 9 maart. de impliciete kapitaalkosten bedragen bij ING nu 14 procent, tegen 12 en 11 procent voor ABN AMRO en KBC.

De houding van institutionele beleggers uit de Benelux ten aanzien van ABN AMRO was onverschillig, stellen de analisten van Berenberg tactvol.

De opvatting van Berenberg dat de retailbanken en met name KBC defensief zijn tijdens mogelijke stress in de bankensector, ontmoette weinig weerstand bij beleggers, stelde de zakenbank. Met name de grote hoeveelheid spaargeld van particulieren en kleinere bedrijven is geruststellend.

De geconcentreerde markten, dat wil zeggen het gebrek aan concurrentie, is daarbij gunstig, omdat banken daardoor de spaarrente laag kunnen houden terwijl de kredietrente stijgt, wat goed is voor de marge van de banken. Berenberg ziet weinig risico dat mensen hun spaargeld naar uitdagers sluizen die meer rente betalen.

Hogere personeelskosten van ING lijken verder beheersbaar en ING zal waarschijnlijk vooral in de tweede helft van het jaar eigen aandelen gaan inkopen, als er meer zicht is op hoeveel cash de bank dit jaar kan uitkeren. Berenberg gaat uit van een klein inkoopprogramma van 0,65 miljard bij de eerstekwartaalcijfers en 1,8 miljard euro in de tweede helft van het jaar. Daarmee zit Berenberg naar eigen zeggen in lijn met de analistenconsensus.

Berenberg heeft een koopadvies op ING en een Houden advies voor ABN AMRO en KBC.