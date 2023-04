Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers over maart.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een plus van 0,3 procent op 459,30 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,2 procent naar 15.696,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,3 procent met een stand van 7.413,90 punten. De Britse FTSE steeg 0,6 procent naar 7.833,93 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat beleggers in afwachting zijn van Amerikaanse inflatiecijfers van vanmiddag en het begin van het kwartaalcijferseizoen. ING verwacht dat de winstgroei van Europese beursgenoteerde bedrijven in de tweede helft van dit jaar negatief zal zijn, terwijl het dieptepunt van de winstgroeiontwikkeling bij Amerikaanse bedrijven al in de eerste helft van dit jaar ligt.

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen zei dinsdag dat het belangrijk is dat bedrijven zich niet al te negatief uiten in hun verwachtingen voor de mondiale economie. Yellen stelde dat het mondiale financiële systeem veerkrachtig is gebleken en dat de Amerikaanse economie het "buitengewoon" goed doet, terwijl ook de Europese economie het beter doet dan zes maanden geleden werd gevreesd.

De IMF-herziening voor de wereldwijde economische groei, die dinsdag werd gepubliceerd, is volgens Frank Vranken, hoofd strategie bij Bank Edmond de Rotschild Europe, slechts een bevestiging van wat al eerder werd gezien. De organisatie zet de wereldwijde verwachte groei dit jaar met 2,8 procent lager dan de eerder vooropgestelde 3,2 procent.

Voor de inflatie wordt op maandbasis 0,2 procent verwacht tegen 0,4 procent in februari, en op jaarbasis 5,1 procent tegen 5,5 procent een maand eerder. De kerninflatie komt naar verwachting uit op 0,4 procent op maandbasis tegen 0,5 procent in februari. Op jaarbasis rekent de markt op 5,6 procent tegen 5,5 procent een maand ervoor.

De notulen van de Fed verschijnen vanavond om 20.00 uur.

Naast deze twee publicaties staan voor vanmiddag in de VS alleen nog de wekelijkse olievoorraden op het programma.

De vice-voorzitter van de Europese Centrale Bank Luis de Guindos houdt vandaag een toespraak. Het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank organiseren de IMF-World Bank Spring Meetings. Daar is ook de voorzitter van de Bank of England Andrew Bailey. Verder is er een Oekraïne-overleg waar ook de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen aan deelneemt. Tot besluit komen de ministers van financiën en de centrale bankiers van de G-20 landen bijeen.

Olie noteerde woensdag hoger. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het groen op 81,78 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 85,92 dollar werd betaald, een stijging van 0,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0924. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0926 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0914 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs lag het aandeel koersdalingen onder de hoofdaandelen op negen en in Frankfurt op zeventien. Daar was het aandeel Merck KGaA de grootste daler met een verlies van 6,8 procent. Bij de stijgers was op beide beursvloeren geen uitschieter te melden.

De koers van het aandeel Prosus leverde in Amsterdam 3,8 procent in, nadat die van Tencent in Hongkong bijna vijf procent verloor. Prosus zal nog eens 96 miljoen aandelen Tencent aanmelden in het clearingsysteem van de beurs van Hongkong, om de handel in deze aandelen mogelijk te maken. Dit zou een opmaat kunnen zijn na de verkoop van meer aandelen Tencent door Prosus.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet.

De S&P500 sloot dinsdag vrijwel vlak op 4.108,94 punten en de Dow Jones-index klom 0,3 procent naar 33.684,79 punten. Technologie-index Nasdaq eindigde 0,4 procent lager.