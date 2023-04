'Heineken krijgt overal klappen'

(ABM FN-Dow Jones) Heineken zit in de hoek waar de klappen vallen, maar het aandeel blijft hoog gewaardeerd en analisten hebben hun winstverwachtingen nauwelijks bijgesteld, wat niet zo logisch lijkt. Dat stelde ING woensdag in een rapport.

Sectorgenoten van Heineken worden verhandeld met kortingen van 25 tot 40 procent op hun tienjarige gemiddelden, maar bij Heineken is dat maar 8 procent. Daarbij noteert Heineken als enige van de bierbrouwers dichtbij de top van voor de coronapandemie, terwijl het ook de enige brouwer is die zo veel tegenwind heeft.

Dan gaat het ten eerste om overtollige voorraden in Vietnam, waar politieke instabiliteit bovendien het consumentenvertrouwen aantast. In Nigeria heeft de centrale bank intussen de contante geldhoeveelheid verminderd, waardoor Heineken er de slechtste maand februari in vijftien jaar tijd achter de rug heeft.

In Mexico is het bedrijf zijn OXXO-exclusiviteit verder kwijtgeraakt, wat er flink inhakt volgens ING, en de lancering van Heineken Silver in de Verenigde Staten viel samen met een krimp van leveringen aan groothandelaren van 4,4 procent in januari.

Tenslotte verliest Heineken volume en marktaandeel in Europa, waar de volumes voor thuisgebruik in januari en februari met 6,5 procent terugliepen.

Analisten hebben hun winstramingen voor het eerste halfjaar met 6 procent verlaagd, maar voor het hele boekjaar met maar 1 procent. Volgens ING is dat niet zo logisch, omdat er geen reden is waarom de tegenvallers die er nu zijn in de tweede helft van het jaar goedgemaakt zullen worden.

ING heeft een verkoopadvies met een koersdoel van 69,54 euro. Heineken staat ook op de lijst van ING van minst favoriete aandelen in de Benelux. De bank denkt dat de brouwer de komende kwartaalupdate zal aangrijpen om de winstverwachtingen voor de eerste jaarhelft te temperen, "en mogelijk de outlook voor heel het jaar te verlagen".

Het aandeel Heineken stond woensdag 1,1 procent lager op 100,70 euro.