Valuta: inflatie VS in focus

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag weer solide boven de 1,09 dollar na het herstel dat dinsdag al inzette, in afwachting van de Amerikaanse inflatie over maart. "Een cruciaal cijfer, nu we richting het volgende rentebesluit van de Federal Reserve gaan", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Bovendien kunnen de notulen, zoals deze werden opgemaakt tijdens de vorige beleidsvergadering iets meer details prijsgeven over de visie van de bestuurders en hun verwachtingen", aldus de analist van Rabobank. Voor de inflatie wordt op maandbasis 0,2 procent verwacht tegen 0,4 procent in februari, en op jaarbasis 5,1 procent tegen 5,5 procent een maand eerder. De kerninflatie komt naar verwachting uit op 0,4 procent op maandbasis tegen 0,5 procent in februari. Op jaarbasis rekent de markt op 5,6 procent tegen 5,5 procent een maand ervoor. De notulen van de Fed verschijnen vanavond om 20.00 uur. Naast deze twee publicaties staan voor vanmiddag in de VS alleen nog de wekelijkse olievoorraden op het programma. De vice-voorzitter van de Europese Centrale Bank Luis de Guindos houdt vandaag een toespraak. Het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank organiseren de IMF-World Bank Spring Meetings. Daar is ook de voorzitter van de Bank of England Andrew Bailey. Verder is er een Oekraïne-overleg waar ook de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen aan deelneemt. Tot besluit komen de ministers van financiën en de centrale bankiers van de G-20 landen bijeen. De euro noteerde woensdag 0,1 procent hoger op 1,0923 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8797 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,1 procent en noteerde op 1,2416 dollar. Bron: ABM Financial News

