Prosus lager in vlakke AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef woensdagochtend dicht bij huis. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,2 procent tot 762,20 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat beleggers in afwachting zijn van Amerikaanse inflatiecijfers van vanmiddag en het begin van het kwartaalcijferseizoen.

Verder stelde Wiersma dat de angst voor een bankencrisis is vervlogen. "Beleggers gaan ervan uit dat centrale banken bijna klaar zijn met het dichtdraaien van de geldkraan. En mocht er dreiging zijn van een recessie, dan kan die geldkraan ook weer net zo makkelijk worden opengedraaid en steun geven aan zowel obligaties- als aandelenbeleggers", aldus Wiersma. "De vrees van beleggers voor de gevolgen van een mogelijke recessie moet daarom niet worden overdreven."

Wel verwacht ING dat de winstgroei van Europese beursgenoteerde bedrijven in de tweede helft van dit jaar negatief zal zijn, terwijl het dieptepunt van de winstgroeiontwikkeling bij Amerikaanse bedrijven al in de eerste helft van dit jaar ligt.

De aandacht van beleggers zal later deze week uitgaan naar de eerste banken die met cijfers komen. Onder meer JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup trappen vrijdag het cijferseizoen af.

Fondsbeheerder Hani Redha van PineBridge Investments stelt dat de markt benieuwd is naar uitspraken van deze banken over de kredietcondities en hun deposito's.

De Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, zei dinsdag dat het belangrijk is dat bedrijven zich niet al te negatief uiten in hun verwachtingen voor de mondiale economie. Yellen stelde dat het mondiale financiële systeem veerkrachtig is gebleken en dat de Amerikaanse economie het "buitengewoon" goed doet, terwijl ook de Europese economie het beter doet dan zes maanden geleden werd gevreesd.

"Ik verwacht geen economische neergang, maar dat risico blijft er wel", aldus Yellen.

Volgens Wiersma is al "heel veel" slecht nieuws is ingeprijsd, inclusief mogelijk tegenvallende kwartaalcijfers. "Als macro- of bedrijfscijfers enigszins meevallen, zullen de koersen op Wall Street flink kunnen opveren", denkt de expert van ING.

Het muntpaar euro/dollar koerste op 1,0926. De olieprijzen stegen licht tot 81,60 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won UMG 1,3 procent. Universal Music Group heeft in maart er bij streaming platforms op aangedrongen om AI-diensten te blokkeren om te voorkomen dat zij melodieën en muziekteksten zouden overnemen van de liedjes waarop UMG de rechten bezit. Dit schreef de Britse zakenkrant The Financial Times woensdag, op basis van e-mails die de krant heeft kunnen inzien.

Prosus leverde 4,2 procent in, nadat Tencent in Hongkong bijna vijf procent verloor. Prosus zal nog eens 96 miljoen aandelen Tencent aanmelden in het clearingsysteem van de beurs van Hongkong, om de handel in deze aandelen mogelijk te maken. Dit zou een opmaat kunnen zijn na de verkoop van meer aandelen Tencent door Prosus.

In de AMX won CTP 2,6 procent, maar daalde AMG 3,0 procent. Fagron verloor 1,6 procent.

Onder de kleinere aandelen won Fastned 1,3 procent, maar daalde Ordina 5,7 procent. Het aandeel noteert ex-dividend.