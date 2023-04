Degroof Petercam verlaagt koersdoel OCI

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor OCI verlaagd van 35,00 naar 32,00 met handhaving van het Houden advies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van deze bank.

In dit rapport verlaagde analist Frank Claassen de taxaties voor de terugkerende EBITDA voor 2023 van 2,72 miljard dollar naar 2,13 miljard dollar. Volgens Degroof Petercam ligt de consensus die persbureau Bloomberg samenstelde op 2,4 miljard dollar. Het grootste deel van de neerwaartse bijstelling schreef Degroof woensdag toe aan de gang van zaken bij joint venture Fertiglobe. En voor 2024 verlaagde Claassen zijn raming met 8 procent naar 2,09 miljard dollar. Ook dat is lager dan de consensus.

Toch verwacht Degroof dat de prijzen voor kunstmest in de loop van 2023 weer wat herstellen, ondanks de huidige moeilijke omgeving waarin OCI opereert. Ook de vooruitzichten voor methanol zijn volgens de bank gunstig, nu China de deuren van zijn economie weer heeft geopend na de coronapandemie.

Volgens de bank is het nu wachten op de uitkomst van de strategische herziening die OCI zegt te zullen uitvoeren, nadat aandeelhouder Inclusive Capital Partners van Jeff Ubben in een brief eind maart aan het management vroeg om de strategische opties te onderzoeken, waaronder een verkoop van activiteiten.

Volgens Degroof Petercam is OCI altijd al actief bezig geweest om aandeelhouderswaarde te ontsluiten, zoals met de notering van Fertiglobe in oktober 2021 en de verkoop van een belang van 15 procent in de methanolactiviteiten aan partijen in Abu-Dhabi.

Degroof Petercam opperde verschillende opties voor OCI, maar stelde ook vast dat het klimaat voor desinvesteringen en beursgangen momenteel niet al te gunstig is.

Binnenkort komt een speciaaldividend van 3,50 euro per aandeel OCI in contanten voor de aandeelhouder beschikbaar. Degroof Petercam merkte daarbij op dat met het oog op de tegenwind in de markt het dividend over de eerste helft van 2023 een stuk lager zal uitvallen. De bank raamt deze op 1,00 tot 1,25 euro per aandeel OCI. Voor de tweede jaarhelft mikt de bank op een dividend van 1,00 euro per aandeel OCI. Dit levert alsnog een dividendrendement van 6 procent op jaarbasis op, aldus de bank.

De koers van het aandeel OCI noteerde woensdag op een rood Damrak 0,9 procent lager op 30,05 euro.