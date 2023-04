ING verlaagt koersdoel Aegon, handhaaft koopadvies

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft woensdag het koersdoel voor Aegon verlaagd van 6,15 naar 5,60 euro, maar handhaaft het koopadvies.

Hoewel volgens analist Jason Kalamboussis de Amerikaanse bankencrisis waarschijnlijk impact zal hebben op de winst die de verzekeraar in de VS boekt, zorgt de kapitaalkracht in het land ervoor dat Aegon veerkrachtiger is dan de markt verwacht.

De risicogewogen kapitaalratio, de RBC, was in 2022 met 425 procent al ver boven het gemiddelde van 400 procent in de VS, zo merkte de analist op. Als Kalamboussis rekent met het niveau van wanbetalingen ten tijde van de crises in 2002 en 2009 in combinatie met een terugval van de aandelenmarkten van 20 procent, dan zou de kapitaalratio alsnog 380 procent kunnen zijn. "Dat is minder dan het gemiddelde, maar ruimschoots boven het minimumpercentage van 350 procent", aldus Kalamboussis.

Volgens Kalamboussis krijgt het aandeel Aegon ook steun van het lopende aandeleninkoopprogramma, dat nog tot juni loopt, en het nieuwe omvangrijke inkoopprogramma, dat in juli start als de deal met ASR wordt afgerond.

Het koersdoel werd door ING verlaagd, vanwege de lagere verwachtingen voor Aegon in 2023. Het aandeel blijft volgens de bank koopwaardig en blijft ook op de favorietenlijst van de bank staan.

Het aandeel Aegon koerste woensdagochtend 0,4 procent lager op 4,12 euro.