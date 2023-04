AEX licht lager geopend, Prosus met 3,2% onderuit Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht lager geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,3 procent lager op 761,29 punten. Onder de hoofdfondsen won UMG 2,8 procent. Universal Music Group heeft in maart er bij streaming platforms op aangedrongen om AI-diensten te blokkeren om te voorkomen dat zij melodieën en muziekteksten zouden overnemen van de liedjes waarop UMG de rechten bezit. Dit schreef de Britse zakenkrant The Financial Times woensdag, op basis van emails die de krant heeft kunnen inzien. Prosus leverde 3,2 procent in, nadat Tencent in Hongkong bijna vijf procent verloor. Prosus zal nog eens 96 miljoen aandelen Tencent aanmelden in het clearingsysteem van de beurs van Hongkong, om de handel in deze aandelen mogelijk te maken. Dit zou een opmaat kunnen zijn na de verkoop van meer aandelen Tencent door Prosus. In de AMX won Signify 1,1 procent, maar daalde Air France-KLM 1,3 procent. AMG verloor 0,9 procent. Onder de kleinere aandelen won Majorel 0,8 procent, maar daalde Ordina 5,9 procent. Het aandeel noteert ex-dividend. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.