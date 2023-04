Prosus meldt 96 miljoen aandelen Tencent aan bij clearingsysteem Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) Prosus zal nog eens 96 miljoen aandelen Tencent aanmelden in het clearingsysteem van de beurs van Hongkong, om de handel in deze aandelen mogelijk te maken. Dit maakte de in Amsterdam genoteerde investeerder woensdagochtend bekend. Dat is niet voor het eerst. In september vorig jaar kondigde Prosus al aan 192 miljoen aandelen Tencent te hebben aangemeld bij het clearingsysteem. Door de aandelen aan te melden in het clearingsysteem, wordt het voor Prosus mogelijk om deze aandelen Tencent te verhandelen. Dit zou een opmaat kunnen zijn na de verkoop van meer aandelen Tencent door Prosus. Het aandeel Tencent daalde woensdag in Hongkong met 4,6 procent. Bron: ABM Financial News

