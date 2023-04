ABN Amro rondt aandeleninkoopprogramma af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN Amro heeft het inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 500 miljoen euro afgerond. Dit maakte de bank woensdagochtend bekend. ABN kocht in totaal ruim 31,9 miljoen aandelen in, goed voor circa 3,56 procent van de uitgegeven aandelen, voor een prijs van gemiddeld 15,65 euro per aandeel. De bank wil de ingekochte aandelen te zijner tijd intrekken. De Nederlandse staat verkocht op basis van een belang van 56,3 procent naar rato ook aandelen. Het inkoopprogramma ging van start op 9 februari. Het aandeel ABN AMRO sloot dinsdag op 15,18 euro. Bron: ABM Financial News

