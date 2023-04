'Universal Music Group wil AI weren' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) Universal Music Group heeft in maart er bij streaming platforms op aangedrongen om AI-diensten te blokkeren om te voorkomen dat zij melodieën en muziekteksten zouden overnemen van de liedjes waarop UMG de rechten bezit. Dit schreef de Britse zakenkrant The Financial Times woensdag, op basis van emails die de krant heeft kunnen inzien. UMG richtte zich onder meer tot Spotify en Apple. Spotify weigerde commentaar te geven op vragen en Apple gaf volgens de FT geen reactie. "We zullen niet aarzelen om stappen te ondernemen om onze rechten en die van onze artiesten te beschermen", zou UMG volgens de FT in zijn emails aan de streaming platforms hebben laten weten. Bron: ABM Financial News

