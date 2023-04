AEX staat licht lagere opening te wachten Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een licht lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,4 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,5 procent hoger op 763,32 punten. De Europese beurzen zullen bij opening dicht bij huis blijven, in aanloop naar belangrijke inflatiecijfers uit de Verenigde Staten vanmiddag. Deze cijfers zijn voor de Federal Reserve belangrijk in het vaststellen van het monetaire beleid. Gemiddeld rekenen economen op een daling van de inflatie tot 5,1 procent, terwijl de kerninflatie vermoedelijk stijgt tot 5,6 procent. Ook de notulen vanavond van de laatste rentevergadering van de Fed kunnen de markt in beweging zetten. Economen van het Internationaal Monetair Fonds verwachten dat de inflatie dit jaar op een hoog niveau blijft en ook in 2024 nog wereldwijd bijna 5 procent zal bedragen. Na de sterke cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt afgelopen vrijdag, geloven beleggers in toenemende mate dat de Fed de rentes met nog eens 25 basispunten zal verhogen. Volgens de FedWatch Tool van CME schat de markt de kans op een verhoging met 25 basispunten tijdens de volgende rentevergadering begin mei op krap 70 procent. Wel zijn er ook zorgen over de renteplannen van de Amerikaanse centrale bank, nadat een bankencrisis leidde tot het ineenstorten van twee middelgrote banken afgelopen maand. Fed-president Austan Goolsbee van Chicago zei dinsdag dat de centrale bank voorzichtig zou moeten zijn met extra renteverhogingen, om de naijl-effecten van de bankencrisis goed te bekijken. "In een periode van financiële stress, vergen monetaire maatregelen voorzichtigheid en geduld", aldus Goolsbee. Ook Fed-president John Williams van New York sprak zich dinsdag uit en gaf aan de financieringscondities en de bankensector goed in de gaten te houden. Volgens hem zijn er evenwel geen signalen dat de bestedingen van consumenten en bedrijven geraakt zijn door het veranderde financieringsklimaat. Belangrijk in de plannen van de Fed is volgens Williams of de onderliggende inflatie daadwerkelijk daalt. Principal Asset Management verwacht dat de daling van de inflatie dit jaar niet hard genoeg zal gaan en dat de inflatie hoger blijft dan de Fed zou willen. "Centrale banken hebben te weinig progressie geboekt in het terugbrengen van de inflatie", aldus analisten van Principal. De aandacht van beleggers zal later deze week uitgaan naar de eerste banken die met cijfers komen. Onder meer JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup trappen het cijferseizoen af. Fondsbeheerder Hani Redha van PineBridge Investments stelt dat de markt benieuwd is naar uitspraken van deze banken over de kredietcondities en hun deposito's. De Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, zei dinsdag dat het belangrijk is dat bedrijven zich niet al te negatief uiten in hun verwachtingen voor de mondiale economie. Yellen stelde dat het mondiale financiële systeem veerkrachtig is gebleken en dat de Amerikaanse economie het "buitengewoon" goed doet, terwijl ook de Europese economie het beter doet dan zes maanden geleden werd gevreesd. "Ik verwacht geen economische neergang, maar dat risico blijft er wel", aldus Yellen. De euro/dollar noteerde op 1,0924. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0914 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0904 op de borden. Bedrijfsnieuws De handelsvolumes van contante effecten op Euronext zijn in maart gestegen. Slotstanden Wall Street De S&P500 sloot dinsdag vrijwel vlak op 4.108,94 punten en de Dow Jones-index klom 0,3 procent naar 33.684,79 punten. Technologie-index Nasdaq eindigde 0,3 procent lager op 12.031,88 punten. Bron: ABM Financial News

