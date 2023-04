Minder faillissementen in maart

(ABM FN-Dow Jones) Het aantal faillissementen in Nederland is in maart op maandbasis fors gedaald. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In maart zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 69 bedrijven minder failliet verklaard dan in februari, meldt het CBS. Dat is een daling van 25 procent. Het aantal faillissementen bleef volgens het statistiekbureau laag ten opzichte van de periode voor corona.

In februari steeg het aantal faillissementen juist.

Van alle bedrijfstakken had de handel in maart het grootste aantal faillissementen, namelijk 44. Dat is 29 procent minder dan in februari.