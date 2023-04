Wall Street sluit verdeeld Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag verdeeld gesloten, in afwachting van aanstaande Amerikaanse inflatiecijfers, met winsten voor grondstoffen en energie, sectoren die minder gevoelig zijn voor hoge rente. De S&P500 sloot vrijwel vlak op 4.108,94 punten en de Dow Jones-index klom 0,3 procent naar 33.684,79 punten. Technologie-index Nasdaq eindigde 04 procent lager. Na rustige handel op Tweede Paasdag in New York bleven beleggers ook dinsdag terughoudend. Men wacht op het Amerikaanse inflatiecijfer voor maart dat woensdag bekend wordt. Gemiddeld rekenen economen op een daling van de inflatie tot 5,2 procent, hoewel de kerninflatie zou stijgen tot 5,6 procent. Ook de notulen van de vorige rentevergadering van de Fed kunnen de markt bewegen. "We zitten in een markt die niets doet totdat de Fed met de ogen knippert of de markt met de ogen knippert", volgens Matthew Tuttle van Tuttle Capital Management. Beleggers trokken zich op aan de verwachting dat de rente een piek heeft bereikt. BlackRock denkt dat de Amerikaanse centrale bank de rente in mei ongewijzigd kan houden. Volgens de CME FedWatch Tool rekent echter nog altijd een ruime meerderheid op een renteverhoging van 25 basispunten. Minder positief waren uitspraken van het Internationaal Monetair Fonds. De economen van het IMF verwachten dat de inflatie dit jaar op een hoog niveau blijft en ook in 2024 nog wereldwijd bijna 5 procent zal bedragen. Tegen het einde van de week zou de aandacht weer kunnen terugkeren naar de onrust in de bankensector, met kwartaalcijers van JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup. "Met name de kredietgroei zal onder de loep worden genomen" evenals de slechte leningen, nu de Amerikaanse economie vertraagt, volgens Interactive Investor. Op macro-economisch vlak was het rustig. De euro/dollar stond 0,4 procent hoger op 1,0914. WTI-olie werd ruim 2 procent duurder en kostte 81,50 dollar per vat. Bedrijfsnieuws Aandelen CarMax stegen 9,6 procent, nadat de verkoper van tweedehands auto's ongeveer twee keer zo winst boekte als analisten hadden verwacht. Kunstmestfabrikanten CF Industries en Mosaic waren ook in trek met winsten van meer dan 4 procent. Moderna was een verliezer met een koersdaling van 3 procent. Het eerste kandidaatmiddel voor een griepvaccin bleek geen succes. Alibaba Cloud onthulde nieuw AI-model, dat zowel Chinees als Engels beheerst en dat zal worden gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren. Het aandeel van het Chinese bedrijf sloot 2 procent lager in New York. Tilray Brands boekte een verlies na afwaarderingen. Het cannabisbedrijf sloot 8 procent lager. Aandelen van Getty Images stegen voorbeurs ruim 7 procent op nieuws over een mogelijke overname door Trillium Capital maar het aandeel sloot 4 procent lager. Coinbase steeg 6 procent dankzij een stijgende prijs voor bitcoin. Dinsdagavond kost een bitcoin ongeveer 30.065 dollar. Bron: ABM Financial News

