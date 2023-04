Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gestegen tot het hoogste niveau sinds januari in New York, op de hoop op een lager aanbod bij een stijgende vraag. De mei-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie steeg 2,2 procent tot 81,53 dollar op de New York Mercantile Exchange. Dit was het hoogste niveau sinds 23 januari volgens Dow Jones Market Data. Op maand sloot de olieprijs juist op het laagste niveau sinds het begin van de maand, door zorgen over de vooruitzichten over de mondiale vraag naar olie. "De oliemarkt zit gevangen tussen twee concurrerende narratieven", zei Troy Vincent van DTN. "Aan de optimistenkant is er de hoop dat productieverlagingen door OPEC+ en een opverende Chinese economie de olieprijzen omhoog gaan trekken", aldus Vincent.

"Aan de pessimistenkant is er een toenemende verwachting dat de Amerikaanse economie later dit jaar in een recessie belandt, waardoor ook de gehoopte groei in ontwikkelende economieën in het geding komt." OPEC+-landen kondigden vorige week aan dat de productie vanaf mei met 1,16 miljoen vaten per dag zal worden verlaagd. Hierdoor verbeterden de technische vooruitzichten voor de oliefutures, stelde het Sevens Report. Maar sommige analisten zien de productieverlaging als een signaal dat olieproducenten verwachten dat de mondiale economische groei gaat vertragen. Daarom zou de aanvankelijke stijging van de olieprijs na de productieverlaging weer zijn vervaagd. Het Amerikaanse inflatiecijfer van woensdag zal belangrijk zijn voor de olieprijs, denkt Vincent van DTN. Als de inflatie hoog blijft, zal de Fed de rente langer hoog moeten houden, waardoor de kansen op een brede recessie in de komende maanden toenemen." Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.