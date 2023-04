Europese beurzen sluiten hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag hoger gesloten in afwachting van de eerste bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal, terwijl de aandacht naar het rentebesluit van de Fed in mei uitgaat. Een sombere economische en inflatieraming van het IMF joeg geen schrik aan. De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,6 procent hoger op 461,79 punten. De Duitse DAX steeg 0,4 procent naar 15.655,17 punten. De Franse CAC 40 won 0,9 procent naar 7.390,28 punten. De Britse FTSE steeg 0,6 procent naar 7.785,72 punten. Het IMF verwacht dat de mondiale economische groei dit jaar zal vertragen tot 2,8 procent, van 3,4 procent in 2022. Daarbij voorspelt het instituut dat de wereldeconomie nog jaren zal worstelen met de hoge inflatie, die hardnekkiger dreigt te worden dan het IMF tot voor kort dacht. Het IMF rekent voor dit jaar op een mondiaal inflatiecijfer van 7 procent, na de piek op krap 9 procent vorig jaar, gevolgd door een nog altijd hoog niveau van bijna 5 procent in 2024.



Beleggers keken uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer voor maart dat woensdag bekend wordt. Gemiddeld rekenen economen op een daling tot 5,2 procent, hoewel de kerninflatie zou stijgen tot 5,6 procent. Ook de notulen van de vorige rentevergadering van de Fed kunnen de markt in beweging brengen. Beleggers trokken zich op aan de verwachting dat de rente een piek heeft bereikt. BlackRock denkt dat de Amerikaanse centrale bank de rente in mei ongewijzigd kan houden. Volgens de CME FedWatch Tool rekent echter nog altijd een ruime meerderheid op een renteverhoging van 25 basispunten. Frank Vranken, hoofd strategie bij Bank Edmond de Rothschild Europa, merkte op de prijzen voor auto's in China door alle producenten zeer snel worden verlaagd om de verkopen aan te zwengelen. Een Chinees inflatiecijfer liet geen consumptiestijging zien en dat wijst niet op sterke economische groei. In de eurozone bleek de detailhandelsomzet in februari op maandbasis met 0,8 procent te zijn gedaald en op jaarbasis met 3,0 procent.



De olieprijs steeg. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 2,1 procent in het groen op 81,41 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 85,42 dollar werd betaald, een stijging van 1,5 procent. "Na de productieverlagingen door OPEC+ heeft het zwarte goud ongeveer 6 procent gewonnen, maar heeft het moeite om de prominente weerstandszone op 82 dollar te overwinnen", aldus marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland. Een uitbraak boven 82 dollar zou de weg kunnen vrijmaken voor een prijs van 92 dollar per vat. De euro/dollar noteerde op 1,0904. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0860 op de borden.



Bedrijfsnieuws Autofabrikanten sloten hoger. Renault won 2,3 procent en Stellantis van 2,8 procent in Parijs. In Frankfurt steeg BMW 2,3 procent, Mercedes-Benz 2,2 procent, Porsche 2,4 procent en Volkswagen 2,0 procent. Orange Belgium won 10 procent. Het aandeel leek te profiteren van geruchten over een verdere consolidatie in de telecomsector. Bierbrouwer AB InBev en voedingsbedrijven Danone en Unilever sloten lager, maar supermarktgigant Carrefour won 1,8 procent. Grondstoffenreus ArcelorMittal werd ruim 4 procent meer waard. Tussenstanden Wall Street De Amerikaanse beurzen waren dinsdag verdeeld. De S&P 500 index steeg 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,6 procent lager. Bron: ABM Financial News

