AEX sluit hoger na lang weekend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag hoger geëindigd. Met een slotstand van 763,32 punten won de AEX 0,5 procent. "Sinds onze analyse van vorige week is er technisch niet veel veranderd. De vele technische verbeteringen van de afgelopen weken hebben ruimte vrijgemaakt voor een aanval op de weerstand rond 777,6 punten", volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Beleggers maken zich inmiddels op voor Amerikaanse inflatiecijfers en de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, die beide woensdag verschijnen. Gerekend wordt op een inflatie van 5,1 procent in maart en een kerninflatie van 5,6 procent. In februari kwam de inflatie uit op 6,0 procent en de kerninflatie op 5,5 procent. "Wellicht zullen ze cruciale input zijn voor de eerstkomende Fed-beleidsbijeenkomst begin mei. Het lagere toerental van de economische motor suggereert dat het stilaan voldoende is geweest met de renteverhogingen. Maar de inflatie moet dat bevestigen", aldus econoom Luc Aben van Lanschot Kempen. Aan het eind van de week gaat het cijferseizoen in de VS weer van start en openen als eerste de grote financials de boeken. Die resultaten worden met extra belangstelling bekeken door de bankencrisis. "De banken zullen een vroege test zijn voor het uithoudingsvermogen van beleggers", aldus Interactive Investor. Op macro-economisch vlak was het dinsdag rustig. De detailhandelsverkopen in de eurozone daalden in februari, terwijl het vertrouwen van kleine ondernemers in de Verenigde Staten in maart iets afnam. De euro/dollar noteerde rond het slot 0,5 procent hoger op 1,0914. WTI-olie kostte dinsdag rond de 81 dollar per vat. Stijgers en dalers ArcelorMittal ging aan kop met een plus van bijna 4,5 procent. ASR en Besi wonnen zo'n 3,5 procent. Citi Research verhoogde het advies voor ASR van Neutraal naar Kopen, terwijl het koersdoel van 45,00 naar 46,52 ging. UBS verhoogde het advies zelfs van Verkopen naar Kopen, met een koersdoel van 48,00 euro. Wolters Kluwer en RELX sloten vrijwel vlak. Credit Suisse verhoogde het koersdoel van Wolters Kluwer. Prosus leverde als hekkensluiter ruim anderhalf procent in. In de AMX ging Allfunds aan kop met 4,5 procent koerswinst. Fagron schreef 3,5 procent bij. Flitshandelaar Flow Traders was één van de grootste dalers met een verlies van dik 4 procent. Verder waren de verliezen in de Midkap beperkt. In de AScX wonnen B&S Group en Ebusco zo'n 3 tot 4 procent. Fastned, dat later deze week met een kwartaalupdate komt, steeg ruim 5 procent. Majorel verloor juist meer dan 2,5 procent. Slotstanden De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Amsterdam verdeeld, maar de uitslagen waren relatief beperkt. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.