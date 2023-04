Beursblik: verdere daling Amerikaanse inflatie voorzien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers kijken al uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer voor maart, dat woensdagmiddag wordt gepubliceerd. Vorige maand bleek dat de inflatie in februari nog tamelijk snel opliep. De kerninflatie bedroeg zelfs 0,45 procent, vergeleken met een maand eerder. "Deze keer rekenen economen op een daling van de kernprijzen tot 0,39 procent, vergeleken met een maand eerder. Het kerninflatiecijfer op jaarbasis stijgt echter met 0,1 procentpunt tot 5,6 procent", stelden analisten van Deutsche Bank. De kerninflatie was in februari 5,5 procent en in januari 5,6 procent. Volgens veel economen is de kerninflatie belangrijker voor het monetaire beleid dan het algemene inflatiecijfer. Het algemene inflatiecijfer, inclusief de volatiele prijzen van energie en voeding, zou een prijsstijging van 0,24 procent op maandbasis laten zien. Het inflatiecijfer op jaarbasis zou dan dalen tot 5,2 procent, tegen 6,0 procent in februari. "Onthoud dat deze maand een ongebruikelijk sterke basiseffect meespeelt, omdat de extreme stijging van de energieprijzen sinds de Russische invasie van Oekraïne in maart 2022 zal wegvallen uit de inflatiecijfers", aldus Henry Allen van Deutsche Bank. De inflatiecijfers zijn belangrijk voor het rentebesluit van de Federal Reserve over drie weken. De markten prijzen een kans van 69,5 procent in dat de Fed de rente met 25 basispunten zal verhogen op 3 mei. Dat zou de rente op 5,00 tot 5,25 procent brengen. Daarna zou de rente weer worden verlaagd tot 4,50 à 4,75 procent in november, is de marktverwachting. Bron: ABM Financial News

