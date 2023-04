IMF: wereldeconomie zal komende jaren worstelen met inflatie

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse economie en wereldeconomie zullen de komende jaren waarschijnlijk moeite hebben om te groeien, omdat landen worstelen om de hoge inflatie terug te dringen en de stijgende rente het hoofd te bieden. Dit zei het Internationaal Monetair Fonds dinsdag bij de bekendmaking van nieuwe economische ramingen.

Volgens het IMF is de inflatie hardnekkiger dan vergeleken met een paar maanden geleden. De prijzen voor goederen en diensten, exclusief voedsel en brandstof, lopen nog steeds op en een krappe arbeidsmarkt zet opwaartse druk op de lonen.

Het IMF rekent voor 2023 op een gemiddelde inflatie wereldwijd van 7 procent en van 4,9 procent in 2024, tegenover 8,7 procent in 2022. De verwachting voor dit jaar ligt bijna een half punt hoger dan drie maanden geleden. In veel gevallen zal de inflatie pas in 2025 naar een acceptabel niveau van rond de 2 procent zakken, denkt het IMF.

Omdat de inflatie hardnekkig blijft worden centrale banken gedwongen om hogere rentes aan te houden.

"Dit kan ertoe leiden dat het monetaire beleid verder moet worden verkrapt of langer moet worden verkrapt dan reeds wordt verwacht", aldus Pierre-Olivier Gourinchas, directeur onderzoek van het IMF.

Stijgende rentes en hogere financieringskosten kunnen ook financiële instellingen destabiliseren, zoals blijkt uit het faillissement van Silicon Valley Bank in de VS en de noodredding van het Zwitserse Credit Suisse.

Uit de nieuwe ramingen van het IMF bleek vanmiddag dat men niet rekent op een recessie in de Verenigde Staten. De groei moet dit jaar uitkomen op 1,6 procent, van 2,1 procent in 2022, en in 2024 op 1,1 procent. Dat is iets beter dan de voorspellingen van drie maanden geleden.

De groei in de eurozone zal volgens het IMF in 2023 uitkomen op 0,8 procent, gevolgd door een groei van 1,4 procent in 2024. In januari rekende men voor 2024 nog op een groei van 1,6 procent.

De opkomende markten liggen volgens het IMF op koers voor een sterkere groei ten opzichte van de grote economieën, met 5,2 procent in 2023 voor China en 5,9 procent voor India.