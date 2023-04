Meer omzet en minder winst voor Albertsons Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Albertsons heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet maar minder winst behaald. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Amerikaanse supermarktbedrijf dat wil fuseren met sectorgenoot Kroger. In het vierde kwartaal, dat eindigde op 25 februari, steeg de omzet op jaarbasis van 17,4 miljard naar 18,3 miljard dollar, wat licht boven verwachting was. De nettowinst daalde echter van 455 miljoen naar 311 miljoen dollar. De brutomarge daalde ook van 28,7 naar 27,8 procent. De vergelijkbare omzetgroei bedroeg afgelopen kwartaal 5,6 procent en de online omzet steeg met 16 procent. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een vergelijkbare groei van 5,4 procent. Voor het nieuwe boekjaar denkt Albertsons goed gepositioneerd te zijn om de omzet verder te laten groeien. Wel waarschuwde de keten dat het later in het jaar meer economische tegenwind verwacht. Analisten van Jefferies schreven eerder dat de nieuwe combinatie van Kroger en Albertsons flinke consequenties kan hebben voor Ahold Delhaize, dat een groot deel van de omzet in de Verenigde Staten behaalt. Aan de Amerikaanse oostkust concurreren de winkels van Albertsons en Ahold met elkaar, aldus de bank. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.