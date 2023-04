Wall Street terughoudend richting opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een terughoudende opening tegemoet. Richting de openingsbel noteren de futures op de S&P 500 rond het slot van maandag.

Na een weinig spannende handel in New York op Tweede Paasdag belooft het vandaag ook nog vrij rustig te blijven. Beleggers maken zich op voor Amerikaanse inflatiecijfers en de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, die beide woensdag verschijnen.

Gerekend wordt op een inflatie van 5,1 procent in maart en een kerninflatie van 5,6 procent. In februari kwam de inflatie uit op 6,0 procent en de kerninflatie op 5,5 procent.

Aan het eind van de week gaat het cijferseizoen in de VS weer van start en openen als eerste de grote financials de boeken. Die resultaten worden met extra belangstelling bekeken door de bankencrisis.

"De banken zullen een vroege test zijn voor het uithoudingsvermogen van beleggers", aldus Interactive Investor.

"Met name de kredietgroei zal onder de loep worden genomen", aldus de analisten, en ook zal worden gelet op de ontwikkeling van slechte leningen, nu de Amerikaanse economie vertraagt.

"Dit zou er dan weer toe kunnen leiden dat banken hun voorzieningen voor oninbare leningen opnieuw moeten verhogen", volgens Interactive Investor.

De stieren in de markt hopen dat de S&P door een positief cijferseizoen door de top van de bandbreedte van 3.800 tot 4.200 punten kan breken. De trend is volgens analisten van Fundstrat 'bullish'.

Op macro-economisch vlak is het dinsdag rustig. Vanmiddag werd al bekend dat het vertrouwen van kleine ondernemers in de Verenigde Staten in maart iets is afgenomen. De vertrouwensindex daalde van 90,9 in februari tot 90,1 afgelopen maand.

De euro/dollar noteert dinsdagmiddag 0,4 procent hoger op 1,0905. WTI-olie kost rond de 79,50 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Alibaba Cloud heeft dinsdag een nieuw AI-model onthuld. Het gaat om een groot taalmodel, Tongyi Qianwen, dat zal worden geïntegreerd in de verschillende bedrijven van Alibaba om de gebruikerservaring in de nabije toekomst te verbeteren. Het taalmodel beheerst Chinees en Engels en zal het eerst worden gelanceerd in DingTalk. Verder kondigde Alibaba Cloud dinsdag lagere kosten aan voor belangrijke cloudproducten. Het aandeel stijgt in de voorbeurshandel licht.

Tilray Brands heeft in het derde kwartaal van het boekjaar 2022-2023 een omzet van 145,6 miljoen dollar behaald. Dit werd maandagavond bekendgemaakt door de specialist in medicinale cannabis. Er kwam echter ook een verlies in de boeken, door afboekingen en afwaarderingen. Het aandeel lijkt dinsdag 7 procent lager te gaan openen.

Aandelen van Getty Images stijgen voorbeurs ruim 7 procent nu de activistische belegger Trillium Capital een overname van de Amerikaanse beeldbank oppert.

Coinbase lijkt 2 procent hoger te gaan openen bij een stijgende prijs voor bitcoin. Dinsdagmiddag kost een bitcoin bijna 30.100 dollar.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn maandag dicht bij huis gebleven. De S&P 500 index steeg 0,1 procent tot 4.109,11 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 33.586,52 punten en de Nasdaq sloot nagenoeg vlak op 12.084,36 punten.