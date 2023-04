Beursblik: hogere omzet Fastned verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft in het eerste kwartaal van 2023 vermoedelijk een hogere omzet behaald, dankzij hogere prijzen en laadsnelheden, maar ook een toename van het aantal laadstations en elektrische auto's op de weg. Dit verwacht ING in aanloop naar de trading update van Fastned op donderdag. ING rekent op een omzet van 15,2 miljoen euro, tegen 5,7 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar en 13,3 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2022. Verder gaan de analisten uit van een brutowinst per kilowattuur van 0,45 euro. In het eerste kwartaal van 2022 was dit 0,36 euro en in het vierde kwartaal 0,46 euro. Outlook Volgens de analisten van ING wordt de outlook van Fastned belangrijk. "Wij verwachten dat Fastned zal streven om 75 stations toe te voegen in 2023. Daarnaast verwachten wij dat het bedrijf zijn doelstelling om een positieve onderliggende EBITDA te bereiken zal herhalen", aldus ING. De analisten van de banken rekenen op een positieve onderliggende EBITDA van 9 miljoen euro in 2023 en een omzet van bijna 71 miljoen euro, bijna het dubbele van de 36 miljoen euro die werd behaald in 2022. Volgens ING is Fastned succesvol geweest bij grote aanbestedingen, "maar ondanks dat zijn de zijn de toevoegingen aan de pijplijn achtergebleven." De analisten zouden graag "een update ontvangen over de mogelijkheden, vooral in Duitsland, en de gevolgen van de EU-regelgeving om grote aantallen stations in de lidstaten toe te voegen." Bron: ABM Financial News

