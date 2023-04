Europese beurzen hoger rond middaguur

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger, terwijl de discussie over de uitkomst van het rentebesluit van de Federal Reserve begin mei op stoom komt, in afwachting van de eerste bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een plus van 0,6 procent op 458,00 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van eveneens 0,6 procent naar 15.694,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 1,0 procent met een stand van 7.395,16 punten. De Britse FTSE steeg 0,4 procent naar 7.771,20 punten.

De beleggers trekken zich op aan de verwachting dat de rente een piek heeft bereikt. Volgens BlackRock zou de Amerikaanse centrale bank de rente in mei ongewijzigd kunnen houden. Volgens de CME FedWatch Tool rekent echter nog altijd 64 procent op een renteverhoging door de Fed van 25 basispunten.

Frank Vranken, hoofd strategie bij Bank Edmond de Rothschild Europa, wijst er verder op dat de prijzen voor auto's in China door alle producenten in een zeer snel tempo worden verlaagd om de verkopen aan te zwengelen. De inflatiegegevens van vanmorgen in China gaven geen enkele consumptiestijging te zien en dat is niet bepaald een signaal dat wijst op sterke economische groei.

Beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx kijkt inmiddels uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers van morgen, maar ook naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. "Het kan een volatiele beursweek worden als een van de genoemde datapunten voor verrassingen zorgt", aldus Verstraete.

In de eurozone bleken de retailvolumes in februari op maandbasis met 0,8 procent te zijn gedaald en op jaarbasis met 3,0 procent te zijn afgenomen.



Olie noteerde dinsdag hoger. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het groen op 80,35 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 84,74 dollar werd betaald, een stijging van 0,7 procent.

"Na de productieverlagingen door OPEC+ heeft het zwarte goud ongeveer 6 procent gewonnen en heeft het moeite om de prominente weerstandszone op 82 dollar te overwinnen. Ondanks de verrassende maatregel van de OPEC is deze weerstand nog niet overwonnen", aldus marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland.

Een uitbraak boven 82 dollar zou volgens IG snel de weg kunnen vrijmaken voor een nieuw momentum, waarmee de weg vrijkomt voor een prijs van 92 dollar per vat. "Een nieuwe opwaartse trend in de olieprijs moet met zorg worden bekeken en zou ook de monetaire beleidsmakers en de Amerikaanse regering een doorn in het oog kunnen zijn", aldus Bouhmidi. Vanochtend koerste de olieprijs een half procent hoger op 80,10 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0910. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0880 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0860 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs konden dinsdag vier koersminnen worden opgetekend, in Frankfurt waren dat er elf, onder aanvoering van het koersverlies van 1,2 procent voor het aandeel Beiersdorf.

Opvallende koerstijgingen zijn er in Parijs voor het aandeel Renault van 2,3 procent, voor Saint Gobain van 3,1 procent en voor Stellantis van 2,8 procent.

In Frankfurt noteerden aandelenkoersen van autobouwers en automotivebedrijven eveneens hoger. De koers van het aandeel BMW steeg 2,3 procent, van Continental eveneens 2,3 procent, van Mercedes-Benz Group 2,2 procent, van Porsche Automobil Holding 2,4 procent en vanVolkswagen 2,0 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 0,1 procent tot 4.109,12 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 33.586,52 punten en de Nasdaq sloot vlak op 12.084,36 punten.