Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel Wolters Kluwer

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het koersdoel voor het aandeel Wolters Kluwer verhoogd van 122,00 naar 128,00 euro met een onveranderd Outperform advies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de Zwitserse bank. Daarin wees de bank op de opwaartse koersontwikkeling van Wolters Kluwer, die volgens de bank valt toe te schrijven aan de omzetoutlook van 6 procent autonome groei, de lagere obligatierentes en de vlucht in defensieve waarden na de onrust in de bankensector. Credit Suisse verwacht voor het eerste kwartaal een vertraging naar 5 procent autonome groei in combinatie met margedruk. Deze ontwikkeling zal het jaarresultaat niet negatief beïnvloeden, aldus de bank. Het nieuwe koersdoel is gebaseerd op de inschatting van de toekomstige kasstromen en financieringskosten. In het meest gunstige scenario gaat Credit Suisse uit van een koersdoel van 150 euro, maar in een tegenvallend scenario is dit 85 euro, waarbij Wolters Kluwer geraakt kan worden door hogere obligatierentes, lagere economische groei, meer concurrentie en dollarzwakte. De koers van het aandeel Wolters Kluwer noteerde dinsdag op een groen Damrak 0,3 procent lager op 119,30 euro. Bron: ABM Financial News

