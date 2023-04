Valuta: euro herstelt van dip Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond 1,09 dollar na een korte dip op 1,0830 dollar op maandag, waarmee de Europese munt zich nog altijd binnen de ruime bandbreedte van 1,0730 tot 1,1030 dollar bevindt. "De markt leeft langzaam toe naar de volgende rentebesluiten van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank op respectievelijk 3 en 4 mei", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "In aanloop daarnaar zal scherp gelet worden op uitspraken van monetair bestuurders en macro-economische data die invloed zouden kunnen hebben op de rentebesluiten", aldus Van der Meer. De voorzitter van de Federal Reserve van New York John Williams gaf maandag alvast aan zich niet al te veel zorgen te maken over het verschil in de inflatieverwachtingen van de Fed en van marktkenners. Die laatsten lijken volgens Williams een somberder verwachting te hebben voor de economische ontwikkelingen van de Verenigde Staten. Voor de markt is de inflatie in de Verenigde Staten over maart, die woensdagmiddag naar buiten komt het eerstvolgende richtpunt. In de eurozone bleken de retailvolumes in februari op maandbasis met 0,8 procent te zijn gedaald en op jaarbasis met 3,0 procent te zijn afgenomen. Vandaag staan spreekbeurten op de agenda van de voorzitter van de Fed van Chicago Austan Goolsbee en van Neel Kashkari van de Minneapolis Fed. Ook IMF-bestuurder Kristalina Georgieva en World Bank-voorzitter David Malpass staan op de agenda. Presidentieel bezoek met de nodige risico's betreft dat van Joe Biden vandaag aan het noorden van Ierland. De Franse president Emmanuel Macron bezoekt vandaag en morgen Nederland. De euro noteerde dinsdag 0,5 procent hoger op 1,0912 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8770 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,5 procent en noteerde op 1,2443 dollar. Bron: ABM Financial News

