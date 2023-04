Credit Suisse verhoogt winsttaxaties Shell Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse meent dat Shell het jaar goed is begonnen en verhoogde de winsttaxatie voor dit jaar met 6 procent. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de Zwitserse bank nadat Shell vorige week met een tussentijdse kwartaalupdate kwam. De goede jaarstart is volgens analist Amy Wong vooral te danken aan de prestaties van Integrated Gas, waar de Australische projecten beter presteerden. En de gashandel zal afgelopen kwartaal vergelijkbaar zijn geweest met die in het vierde kwartaal, wat toen “een erg sterk kwartaal” was. Credit Suisse wees verder op de operationele kosten, die lijken af te nemen. De vraag is of dit een kalendereffect is, of een structurele trend. Op die vraagt hoopt de bank bij de beleggersdag van Shell in juni antwoord te krijgen. Wong merkt daarbij op dat Shell de nodige ervaring heeft in het terugdringen van de kosten om de marge te verbeteren. Wong meent verder dat de markt onderschat hoeveel kasstroom Shell kan genereren, wat ten goede komt van de aandeelhouders en de energietransitie. Credit Suisse heeft een Outperform advies op Shell met een koersdoel van 30,00 Britse pond. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.