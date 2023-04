Besi en ASR koplopers in groene AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend hoger, waarbij Besi en ASR Nederland koplopers waren. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,6 procent op 746,62 punten. "De Nederlandse toonaangevende index begint met een positieve tendens na het verlengde paasweekend", zo merkte marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland op. Bouhmidi ziet dat de "prominente weerstandszone" op 766 punten in zicht komt. "Noteringen boven dit punt zouden verdere steun moeten bieden voor de historisch sterke maand april en voor een aanval op de psychologische grens van 770 punten richting het einde van april", aldus de analist. Beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx kijkt uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers van morgen, maar ook naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. "Het kan een volatiele beursweek worden als een van de genoemde datapunten voor verrassingen zorgt", aldus Verstraete. Met het oog op de Amerikaanse consumentenprijzen, staan de goudprijs en vooral de prijs van ruwe olie in de belangstelling van beleggers, aldus Bouhmidi. "Na de productieverlagingen door OPEC+ heeft het zwarte goud ongeveer 6 procent gewonnen en heeft het moeite om de prominente weerstandszone op 82 dollar te overwinnen. Ondanks de verrassende maatregel van de OPEC is deze weerstand nog niet overwonnen." Een uitbraak boven 82 dollar zou volgens IG snel de weg kunnen vrijmaken voor een nieuw momentum, waarmee de weg vrijkomt voor een prijs van 92 dollar per vat. "Een nieuwe opwaartse trend in de olieprijs moet met zorg worden bekeken en zou ook de monetaire beleidsmakers en de Amerikaanse regering een doorn in het oog kunnen zijn", aldus Bouhmidi. Vanochtend koerste de olieprijs een procent hoger op 80,50 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won ASR Nederland 3,6 procent op 39,27 euro. Citi Research verhoogde het advies voor ASR van Neutraal naar Kopen, terwijl het koersdoel van 45,00 naar 46,52 ging. UBS verhoogde het advies zelfs van Verkopen naar Kopen, met een koersdoel van 48,00 euro. Analisten van Citi merkten op dat ASR door de overname van Aegon Nederland de tweede speler is geworden op de Nederlandse verzekeringsmarkt. Desondanks zag Citi het aandeel sinds de bekendmaking van de overname zijwaarts bewegen en na de problemen met SVB en Credit Suisse zelfs flink onder druk staan. Deze ondermaatse prestatie is reden voor Citi om het advies op te schroeven naar Kopen. "Nederlandse verzekeraars werden in maart flink afgestraft door de op het eerste oog hoge blootstelling aan vastgoed", vulde UBS aan. "We zijn van mening dat die marktreactie overdreven is, aangezien een groot deel van de blootstelling betrekking heeft op de relatief stabiele Nederlandse hypotheekmarkt." Besi won daarnaast 4,7 procent, terwijl ArcelorMittal 2,8 procent bijschreef. Prosus noteerde 0,4 procent lager. In de AMX ging Allfunds aan kop met 3,6 procent koerswinst. TKH schreef 2,1 procent bij. Flitshandelaar Flow Traders was één van de dalers met een verlies van 1,5 procent. Basic-Fit verloor 1,1 procent. In de AScX wonnen Ebusco en Avantium tot 2,6 procent. Majorel verloor juist 0,2 procent. Bron: ABM Financial News

