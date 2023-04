Ajax legt Sven Mislintat vast als opvolger Overmars Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft Sven Mislintat vastgelegd als directeur voetbalzaken. Dit maakte de Amsterdamse club dinsdagochtend bekend. Mislintat tekende een contract tot eind juni 2026. In het verleden werkte hij voor Borussia Dortmund, Arsenal en VFB Stuttgart. Sinds het vertrek van Marc Overmars in februari 2022 werd de vacante functie van directeur voetbalzaken bij Ajax ingevuld door de technisch managers Gerry Hamstra en Klaas Jan Huntelaar. Huntelaar blijft technisch manager en gaat aan Mislintat rapporteren. Hamstra vertrok recent bij Ajax. Bron: ABM Financial News

