Beursblik: ING verlaagt koersdoel Arcadis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft dinsdag het koersdoel voor Arcadis verlaagd van 46,50 naar 44,60 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Quirijn Mulder van ING merkte op dat Arcadis blijft profiteren van de huidige duurzaamheidstrends, hetgeen een "gezonde groei" ondersteunt. "Hoewel we blij zijn met de recente overnames, die goed passen binnen de portefeuille van Arcadis, presteerden de overgenomen bedrijven ondermaats", aldus Mulder. Dit verhoogt volgens de analist de risico's rond het aandeel. ING paste de ramingen aan, ook wijzend op een succesvolle obligatie-uitgifte. Desondanks noemde Mulder de waardering van het aandeel nog altijd laag, wijzend op een korting van 29 procent ten opzichte van sectorgenoten. ING houdt zelf rekening met een korting van 20 procent. Met een opwaarts potentieel van 24 procent ten opzichte van het nieuwe koersdoel van ING en een dividendrendement van 3 procent ziet de bank voldoende reden om het koopadvies te handhaven. Het aandeel Arcadis koerste dinsdagochtend 0,4 procent hoger op 37,12 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.