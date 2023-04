AEX hoger van start gegaan met ASR aan kop Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 0,6 procent hoger naar 764,64 punten, terwijl de Midkap ruim 1,0 procent won. Onder de hoofdaandelen ging ASR Nederland aan kop met een koerswinst van ongeveer vijf procent op 39,81 euro. Citi Research verhoogde het advies voor ASR van Neutraal naar Kopen, terwijl het koersdoel van 45,00 naar 46,52 ging. Analisten van Citi merkten op dat ASR door de overname van Aegon Nederland de tweede speler is geworden op de Nederlandse verzekeringsmarkt. Desondanks zag Citi het aandeel sinds de bekendmaking van de overname zijwaarts bewegen en na de problemen met SVB en Credit Suisse zelfs flink onder druk staan. Deze ondermaatse prestatie is reden voor Citi om het advies op te schroeven naar Kopen. Besi won daarnaast drie procent, terwijl ArcelorMittal ruim twee procent bijschreef. Alleen Prosus noteerde met een half procent lager. In de AMX ging Allfunds aan kop met meer dan drie procent koerswinst. Flitshandelaar Flow Traders was één van de weinige dalers. In de AScX wonnen Kendrion en Avantium drie procent. Majorel verloor juist drie procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.