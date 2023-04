Citi zet ASR Nederland op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) Citi Research heeft dinsdag het advies voor ASR Nederland verhoogd van Neutraal naar Kopen, terwijl het koersdoel van 45,00 naar 46,52 gaat. Analisten van Citi merkten op dat ASR door de overname van Aegon Nederland de tweede speler is geworden op de Nederlandse verzekeringsmarkt. Desondanks zag Citi het aandeel sinds de bekendmaking van de overname zijwaarts bewegen en na de problemen met SVB en Credit Suisse zelfs flink onder druk staan. Hierdoor liet het aandeel ASR sinds de bekendmaking van de overname een ‘underperformance’ zien van 30 procent ten opzichte van de Eurostoxx. Deze ondermaatse prestatie is reden voor Citi om het advies op te schroeven naar Kopen. De analisten spraken van een lage waardering van het aandeel, met een rendement op de vrije kasstroom van 14 procent, en wezen op de relatief defensieve balans van de verzekeraar. Citi ziet na het afronden van de deal ruimte voor extra uitkeringen aan aandeelhouders. Ook denken de analisten dat er wellicht meer kostensynergievoordelen te behalen zijn dan aanvankelijk gedacht en zal de bankentak wellicht worden verkocht. "In de tussentijd worden beleggers beloond met een dividendrendement van 8,4 procent in 2024", aldus de analisten. Het aandeel ASR Nederland sloot donderdag op 37,89 euro. Bron: ABM Financial News

