Vopak neemt belang in EemEnergyTerminal

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Vopak heeft met Gasunie een akkoord bereikt voor een belangneming van 50 procent in de EemsEnergyTerminal. Dit maakte het tankopslagbedrijf dinsdag voorbeurs bekend. Wel moeten onder meer de mededingingsautorioteiten de overname nog goedkeuren. De verwachting is dat de transactie uiterlijk 1 oktober aanstaande wordt afgerond. Vopak verwacht een aantrekkelijk rendement te behalen. Het gaat bij deze terminal in de Eemshaven om een importlocatie voor LNG, ontwikkeld door Gasunie, nadat Rusland als toeleverancier wegviel na de inval in Oekraïne eind februari 2022. De terminal is sinds half september van het vorig jaar operationeel met een capaciteit van 8 miljard kubieke meter per jaar. De ambitie van EemsEnergyTerminal is nog dit jaar 9 miljard kubieke meter aardgas aan te kunnen, om vervolgens door te groeien naar 10 miljard kubieke meter aardgas. Vopak en Gasunie hebben als gezamenlijke eigenaren verder onlangs tot een uitbreiding van de gascapaciteit van Gate Terminal in Rotterdam besloten met 4 miljard kubieke meter. Daarvoor dient een vierde tank te worden gebouwd. Gate neemt bij deze uitbreiding ook de financiering op zich en neemt in september van dit jaar een definitieve beslissing over het project. Uiteindelijk moet Gate een capaciteit krijgen van 20 miljard kubieke meter per jaar. Met de aankoop van het belang en de uitbreiding van Gate Terminal is naar schatting 100 miljoen euro gemoeid. Vopak besloot geen gebruik te maken van het recht om een belang van 49,99 procent te nemen in vlootbedrijf MOL, dat werkt aan een terminal in Hong Kong. Reden is vertragingen die zijn opgelopen. Dit besluit heeft verder geen financiële gevolgen voor Vopak. Vopak herhaalde dinsdag de financiële doelstellingen voor 2025 met een rendement op de operationele kasstroom van 12 procent. De onderneming zet 1 miljard euro opzij tot en met 2030 om de groei-ambities in terminals te realiseren en zet eenzelfde bedrag opzij voor nieuwe energiebronnen, eveneens tot aan 2030, maar wil dit proces wel versnellen. Bron: ABM Financial News

