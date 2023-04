Correctie: Beursblik: Vopak zet stappen vooruit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Het verworven belang in de LNG-terminal in Eemshaven door Vopak sluit goed aan bij de rendementsdoelstellingen van het opslagbedrijf. Dit stelde ING dinsdag. Analist Quirijn Mulder noemde de deal positief.



ING stond verder stil bij de capaciteitsuitbreiding met een vierde terminal in Rotterdam, die eveneens als positief werd beoordeeld door de bank. De capaciteitsuitbreiding en de belangneming in de EemsEnergyTerminal vergen een gezamenlijk investering van 100 miljoen euro ten opzichte van de 1 miljard euro die Vopak uittrekt voor groei-investeringen tot en met 2030. ING vraagt zich af hoe snel Vopak tot dit bedrag zal komen. ING hanteert een koopadvies voor Vopak met een koersdoel van 32,00 euro. Het aandeel Vopak noteerde dinsdag op een groen Damrak 0,6 procent hoger op 33,14 euro. Correctie: om de juiste koers weer te geven. Bron: ABM Financial News

