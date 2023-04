Pharming meldt eerste commerciële verzendingen Joenja Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pharming heeft dinsdag de eerste commerciële verzendingen van Joenja gemeld aan patiënten in de VS, waarmee een mijlpaalbetaling gemoeid is van 10 miljoen dollar aan Novartis. Joenja is de eerste en enige behandeling die is goedgekeurd in de VS voor de behandeling van geactiveerd fosfoïnositide 3-kinase delta syndroom, een zeldzame en progressieve primaire aandoening aan het immuunsysteem bij volwassen en pediatrische patiënten van 12 jaar en ouder. Onder de voorwaarden van Pharmings exclusieve licentieovereenkomst met Novartis voor leniolisib uit 2019, zal Pharming nu 10 miljoen dollar aan Novartis betalen. Bron: ABM Financial News

