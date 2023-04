Eerste omzetdaling TSMC in vier jaar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TSMC

(ABM FN-Dow Jones) Taiwan Semiconductor Manufacturing heeft in maart voor het eerst in bijna vier jaar de omzet zien dalen op jaarbasis. Dit bleek uit cijfers van de Taiwanese fabrikant van halfgeleiders. In de afgelopen maand daalde de omzet van 171,9 miljard Taiwanese dollar naar 145,4 dollar, of omgerekend 4,4 miljard euro. Dat is een daling van 15,4 procent. Het is de eerste keer sinds mei 2019 dat de omzet in een maand daalde. Ook op maandbasis daalde de omzet in maart, met 10,9 procent. In het hele eerste kwartaal steeg de omzet wel met 3,6 procent, tot 508,6 miljard Taiwanese dollar. In januari liet TSMC al weten dat de fabrikant last zou krijgen van een zwakkere vraag in de eindmarkten en aanpassingen van de voorraden van klanten, nu de macro-economische ontwikkelingen zwak blijven. TSMC is een belangrijke afnemer van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML. Bron: ABM Financial News

