Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet. IG voorziet een openingswinst van 89 punten voor de Duitse DAX, een plus van 47 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 39 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag in het groen geëindigd. Analisten van IG wezen er toen op dat beleggers hun kruit redelijk droog hielden met het oog op het lange weekend en de Amerikaanse banencijfers.

Bedrijfsnieuws

Shell kwam donderdag met een update over het afgelopen kwartaal, die goed werd ontvangen door analisten. Het aandeel steeg ruim anderhalf procent. Sectorgenoot BP verloor donderdag terrein, terwijl TotalEnergies licht steeg.

In Brussel sloot de koers van het aandeel Barco ruim 2,5 procent hoger na een koopaanbeveling door ABN AMRO Oddo.

In Parijs deed Thales goede zaken, met een winst van meer dan 2,5 procent, net voor BNP Paribas. Luxemerken als LVMH, Kering, Hermes en L'Oreal leverden zo'n 2 tot ruim 3 procent in.

Vastgoedaandelen wonnen ook terrein. Unibail-Rodamco-Westfield steeg bijna 2,5 procent en Vonovia 6 procent.

In Frankfurt steeg verder Commerzbank meer dan 2 procent en Deutsche Bank ruim anderhalf procent. Siemens leverde 2 procent in.

Financials hadden sowieso een goede dag. ING won ruim 2,5 procent in Amsterdam, net als ABN AMRO.

Euro STOXX 50 4.309,45 (+0,3%) (slot 06/04/23)

STOXX Europe 600 458,94 (+0,5%)

DAX 15.597,89 (+0,5%)

CAC 40 7.324,75 (+0,1%)

FTSE 100 7.741,56 (+1,0%)

SMI 11.230,07 (+1,0%)

AEX 759,84 (+0,5%)

BEL 20 3.807,06 (+1,0%)

FTSE MIB 27.213,86 (+1,3%)

IBEX 35 9.312,30 (+0,6%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag licht hoger.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag licht hoger gesloten, terwijl Euronext de deuren gesloten hield vanwege de Paasviering.

Onzekerheid zal de markt blijven domineren vanwege een combinatie van gemengde economische data, beleidsonzekerheden van de Fed, inconsistente bedrijfsvooruitzichten en aanhoudende geopolitieke spanningen, zoals met Rusland en China, zei analist Greg Bassuk van AXC Investments.

De focus ligt deze week op macro-economisch vlak met name bij de publicatie van inflatiecijfers op woensdag en de producentenprijzen op donderdag, gevolgd door de detailhandelsverkopen vrijdag.

Op vrijdag publiceren enkele van de grootste Amerikaanse banken hun kwartaalcijfers. Vanwege de recente bankencrisis is de markt zenuwachtig over wat ze van deze grootbanken kunnen verwachten. Onder andere JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo publiceren vrijdag hun resultaten.

Beleggers konden maandag voor het eerst reageren op het Amerikaans banenrapport van afgelopen vrijdag. De werkgelegenheid in de VS is in maart gestegen met 236.000 banen. De werkloosheid bedroeg 3,5 procent, tegen 3,6 procent een maand eerder. De verdiensten per uur stegen afgelopen maand met 0,09 dollar naar 33,18 dollar. Op jaarbasis bedroeg de loongroei 4,2 procent. Dat was in februari nog 4,6 procent.

Het rapport is een duidelijk signaal dat de Amerikaanse arbeidsmarkt sterk blijft en dat de economie vol gas blijft geven, zei analist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets. En dat terwijl veel handelaren er al vanuit gingen dat de cijfers een afkoeling zouden laten zien. "De vraag is wat de Fed van deze cijfers vindt."

Op macro-economisch vlak werd maandag in de VS bekend dat de groothandelsvoorraden in de VS in februari op maand- en jaarbasis zijn gestegen met respectievelijk 0,1 procent en 12,0 procent. De omzet steeg op maandbasis met 0,4 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een stijging met 1,3 procent.

De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 1,2 procent, ofwel 0,96 dollar, lager op 79,74 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staat dinsdag in de VS slechts het mkb-ondernemersvertrouwen in maart geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Pioneer Natural Resources steeg ongeveer 6,0 procent, nadat The Wall Street Journal schreef dat Exxon Mobil gesprekken voerde met Pioneer over een eventuele overname. Exxon verloor 0,4 procent.

Het aandeel Tesla noteerde circa 0,4 procent lager. Topman Elon Musk zei een nieuwe fabriek voor Megapack Batteries in Shanghai te willen bouwen. Ook verlaagde Tesla opnieuw de prijzen in de VS, zo bleek afgelopen vrijdag.

Micron Technology won bijna 8,0 procent, nadat concurrent Samsung vrijdag liet weten de productie te verlagen, wat de markt voor geheugenchips beter in balans zou moeten brengen.

De wereldwijde verkoop van pc's is in het eerste kwartaal flink gekrompen, waarbij Apple de hardste klappen opliep. Volgens IDC daalde de verkoop in de eerste drie maanden van 2023 met 29,0 procent op jaarbasis. Bij Apple nam de verkoop van mac books echter met 40,5 procent af, berekende het databureau. Het aandeel Apple daalde circa 1,8 procent.

S&P 500 index 4.109,11 (+0,1%)

Dow Jones index 33.586,52 (+0,3%)

Nasdaq Composite 12.084,36 (0,0%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag

Nikkei 225 28.007,86 (+1,4%)

Shanghai Composite 3.303,05 (-0,4%)

Hang Seng 20.361,10 (+0,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0881. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,0860.

USD/JPY Yen 133,34

EUR/USD Euro 1,0881

EUR/JPY Yen 145,10

MACRO-AGENDA:

03:30 Consumenten- en producentenprijzen - Maart (Chi)

11:00 Detailhandelsverkopen - Februari (eur)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Maart (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten