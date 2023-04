Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag lager gesloten, vanwege zorgen over een zwakke vraag naar olie en brandstof, terwijl marktparticipanten terugkeerden van een driedaags paasweekend. De prijs voor een vat ruwe olie steeg vorige week, nadat de OPEC en zijn bondgenoten een onverwachte ronde van productieverlagingen aankondigden. WTI en Brent stegen vorige week elk met maar dan 6 procent, de derde opeenvolgende wekelijkse stijging. De rally volgde na de aankondiging op 2 april door Saoedi-Arabië en OPEC-bondgenoten van plannen om de productie te verminderen met een gezamenlijke 1,15 miljoen vaten per dag vanaf mei tot eind 2023, terwijl Rusland zei een verlaging van de productie met 500.000 vaten per dag te verlengen tot het einde van het jaar. Het opwaartse potentieel kan worden beperkt door de onzekerheid over de economische vooruitzichten en de volgende stap van de Federal Reserve. De vrees voor een kredietcrisis in de nasleep van de bankproblemen van vorige maand en de aanhoudende verkrapping door de Fed en andere centrale banken hebben de bezorgdheid aangewakkerd over een sterke wereldwijde economische vertraging die de vraag naar olie zou kunnen ondermijnen. De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 1,2 procent, ofwel 0,96 dollar, lager op 79,74 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

