PC-verkoop Apple hardst getroffen - IDC

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De wereldwijde verkoop van pc's is in het eerste kwartaal flink gekrompen, waarbij Apple de hardste klappen opliep. Dit blijkt uit cijfers van International Data Corp. Volgens IDC daalde de verkoop in de eerste drie maanden van 2023 met 29,0 procent op jaarbasis. Bij Apple nam de verkoop van mac books echter met 40,5 procent af, berekende het databureau. IDC schreef de dalende verkoop toe aan een combinatie van zwakke vraag, grote voorraden en een verslechtering van het macro-economisch klimaat. Het aandeel Apple lijkt maandag 1,4 procent lager van start te gaan. Bron: ABM Financial News

