Wall Street op weg naar rode start

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street opent maandag weer de deuren, terwijl Euronext nog een vrije dag heeft. Futures op de S&P 500 index wijzen circa een half uur voor de start van de handel op verlies. De breder samengestelde S&P 500 index lijkt een half procent lager van start te gaan, terwijl de Nasdaq vermoedelijk 0,8 procent lager opent. Beleggers kunnen vanmiddag reageren op de banencijfers die afgelopen vrijdag bekend werden gemaakt. In maart kwamen er in Amerika 236.000 bij. De markt had een stijging van 238.000 banen verwacht. De werkloosheid kwam afgelopen maand uit op 3,5 procent. Dat was in februari 3,6 procent. Economen rekenden op een onveranderd percentage van 3,6 procent. De verdiensten per uur stegen afgelopen maand met 0,09 dollar naar 33,18 dollar. Op jaarbasis bedroeg de loongroei 4,2 procent. Dat was in februari nog 4,6 procent. Economen rekenden voor maart op 4,3 procent. Het rapport is een duidelijk signaal dat de Amerikaanse arbeidsmarkt sterk blijft en dat de economie vol gas blijft geven, meent analist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets. En dat terwijl veel handelaren er al vanuit gingen dat de cijfers een afkoeling zouden laten zien. "De vraag is wat de Fed van deze cijfers vindt." Marktanalist Philip Marey van Rabobank merkte wel een groeivertraging in de private sector op, "maar nog niet voldoende". Marey denkt dat de Fed op basis van dit rapport zal besluiten om de rente in mei nog eens met 25 basispunten te verhogen. De loongroei daalde dan wel naar 4,2 procent op jaarbasis, "maar de Fed wil een loongroei van net iets meer dan 3 procent, dus nog altijd te hoog." De CME FedWatch Tool berekende dat 64 procent van de markt momenteel uitgaat van een renteverhoging van 25 basispunten. De rest denkt dat de Fed een pas op de plaats zal maken. Vanmiddag staan alleen de groothandelsvoorraden op de agenda. Woensdag volgen de inflatiecijfers. Met het oog op de Fed zullen handelaren de inflatiedata goed bestuderen. Einde van de week openen de eerste grote banken de boeken over het eerste kwartaal. De euro/dollar handelde maandagmiddag aanvankelijk nog op 1,0910, maar dat is inmiddels 1,0859. De Amerikaanse tienjaarsrente staat op 3,368 procent. Bedrijfsnieuws Pioneer Natural Resources kan rekenen op een positieve opening van meer dan 6 procent koerswinst, nadat The Wall Street Journal schreef dat Exxon Mobil gesprekken voerde met Pioneer over een eventuele overname. Exxon lijkt lager te gaan openen. Het aandeel Tesla opent tot 3 procent lager. Topman Elon Musk zei een nieuwe fabriek voor Megapack Batteries in Shanghai te willen bouwen. Ook verlaagde Tesla opnieuw de prijzen in de VS, zo bleek afgelopen vrijdag. Micron Technology gaat naar verwachting ruim 4 procent hoger van start, nadat concurrent Samsung vrijdag liet weten de productie te verlagen, wat de markt voor geheugenchips beter in balans zou moeten brengen. Slotstanden De Dow Jones index sloot afgelopen donderdag min of meer onveranderd op 33.485,29 punten. De breder samengestelde S&P 500 index won 0,4 procent op 4.105,02 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent hoger op 12.087,96 punten. Bron: ABM Financial News

