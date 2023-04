Amerikaanse inflatie richtpunt in verkorte handelsweek Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers in Europa gaan een korte week tegemoet met als belangrijkste richtpunt de Amerikaanse inflatie en de kwartaalresultaten van een aantal grote banken. Maandag zijn de meeste Europese beurzen gesloten vanwege Tweede Paasdag, nadat op vrijdag de beurzen ook al dicht bleven vanwege Goede Vrijdag. Wall Street gaat op maandag wel weer open en dus kan er worden gereageerd op de banencijfers van afgelopen vrijdag. In maart kwamen er 236.000 banen bij. Analisten hadden gerekend op 238.000 banen. De werkloosheid bedroeg 3,5 procent. Marktanalist Philip Marey van Rabobank merkte wel een groeivertraging in de private sector op, "maar nog niet voldoende". Hij denkt dat de Fed op basis van dit rapport zal besluiten om de rente in mei nog eens met 25 basispunten te verhogen. De loongroei daalde van 4,6 naar 4,2 procent op jaarbasis, iets beter dan de 4,3 procent die was verwacht, "maar de Fed wil een loongroei van net iets meer dan 3 procent, dus nog altijd te hoog." De macro-economische agenda is komende week redelijk gevuld, maar het zwaartepunt ligt aan het einde van de week. Op maandag wordt afgetrapt met de groothandelsvoorraden uit de VS. Op dinsdag gaat de aandacht uit naar de Chinese consumenten- en producentenprijzen, naast de Europese detailhandelsverkopen. Woensdag zijn er belangrijke Amerikaanse inflatiecijfers over maart. De recent gestegen olieprijzen wakkeren de zorg aan dat de inflatie nog langere tijd hoog kan blijven en dat centrale banken mogelijk opnieuw moeten ingrijpen. De markt schat de kans op een renteverhoging door de Federal Reserve met 25 basispunten in mei op dit moment op 71,2 procent, aldus de CME FedWatch Tool. De rest rekent op een pas op de plaats. ING denkt inderdaad dat de Fed klaar is met het dichtdraaien van de geldkraan. "En alleen dat al is een belangrijke steun voor beleggers", aldus analisten van de bank. Duidelijk is volgens CMC wel dat de Fed hoogstwaarschijnlijk niet bereid is tot het verlagen van de rente, terwijl de markt een renteverlaging wel steeds meer inprijst. "De inflatie moet daarvoor veel verder terugvallen vanaf de huidige niveaus en dat ligt vooralsnog niet voor de hand." Verder zijn er op donderdag Duitse inflatiecijfers en krijgen beleggers ook inzicht in het maandrapport van oliekartel OPEC. OPEC+ liet afgelopen week nog weten de olieproductie met meer dan een miljoen vaten per dag te zullen verlagen, juist op het moment dat de Verenigde Staten hun strategische olievoorraden vermoedelijk weer willen aanvullen. Het kartel zet deze stap uit voorzorg, om de oliemarkt te stabiliseren, klonk het. In reactie stegen de olieprijzen fors. Verder zal de markt donderdag letten op de producentenprijzen in de VS en de wekelijkse steunaanvragen. Vrijdag staan de Amerikaanse detailhandelsverkopen op het menu en het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Ook is er een Frans inflatiecijfer. In België belooft het een rustige week te worden. Alleen Fagron komt donderdag met cijfers. In Nederland is het niet veel anders, met louter een paar jaarvergaderingen en de cijfers van RoodMicrotec en ForFarmers op 13 april en die van TomTom op 14 april. In de VS opent Delta Air Lines donderdag de boeken over het eerste kwartaal. Op vrijdag volgen de banken Wells Fargo, JPMorgan en Citigroup. Bron: ABM Financial News

