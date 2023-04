AEX houdt stand in verkorte Paasweek

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is in de verkorte Paasweek licht hoger gesloten. Met een slot van 759,84 punten op donderdag won de AEX op weekbasis rond een half procent. Vorige week vrijdag steeg de index ruim 3 procent, toen naar 756,18 punten.

"We kunnen inmiddels wel objectief concluderen dat de bearmarket achter ons ligt", zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van online broker Lynx in een technische analyse.

De volgende weerstand voor de AEX ligt op 777,58 punten, met daarvoor "nog een kleiner obstakel op 763,4 punten", aldus Blekemolen.

Hoewel de rust op de markten lijkt teruggekeerd, is de bankencrisis die is veroorzaakt door het omvallen van Silicon Valley Bank en Signature Bank nog niet voorbij, waarschuwde de CEO van JPMorgan Chase, Jamie Dimon, afgelopen week in zijn jaarlijkse brief aan aandeelhouders.

"De huidige crisis is nog niet voorbij, en zelfs wanneer ze achter de rug is, zullen er nog jaren gevolgen van zijn", aldus Dimon.

WTI-olie werd afgelopen week ruim 6 procent duurder op 80 dollar per vat, nadat Saoedi-Arabië en diens bondgenoten van OPEC+ afgelopen weekend onverwacht aankondigden dat ze vanaf mei meer dan een miljoen vaten per dag minder gaan produceren.

"Een hogere olieprijs jaagt de inflatie op en zet een rem op de economische groei in de VS, maar ook in China, dat grootverbruiker is van olie", verklaarde econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen de algemene marktreactie.

Inkoopdata uit Azië, Europa en de VS lieten in maart nog altijd een krimp zien van de industrie. In sommige gevallen was de krimp ook groter dan in februari. In China, waar in februari nog sprake was van herstel, maakte de industrie afgelopen maand een pas op de plaats. De dienstensector in de eurozone groeide in maart harder, terwijl in de VS sprake was van een verdeeld beeld.

Verder was er aandacht voor het Amerikaanse banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP. Volgens het ADP kwamen er in maart 145.000 banen bij in de VS, flink minder dan de 261.000 in februari en ook minder dan de 210.000 banen waarop economen hadden gerekend.

De salarissen stegen in maart met 6,9 procent, tegen 7,2 procent een maand eerder, aldus het rapport woensdag.

"Maar het zal de Fed er zeker niet van weerhouden de rente bij de volgende beleidsvergadering met 25 basispunten te verhogen", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank.

Hoewel de mondiale beurzen vrijdag gesloten waren, verscheen toch het officiële banenrapport. Er kwamen in maart 238.000 banen bij, terwijl de werkloosheid daalde van 3,6 naar 3,5 procent en de loongroei 4,2 procent op jaarbasis was.

Economen rekenden vooraf op 238.000 nieuwe banen, na een stijging met 326.000 banen in februari. Voor de werkloosheid werd een stabiel niveau van 3,6 procent verwacht, terwijl de loongroei zou zijn afgekoeld tot 4,3 procent, van 4,6 procent.

Pimco verwacht dat de werkelijke toename van het aantal aangekondigde ontslagen in januari pas in april volledig in het werkgelegenheidsrapport zal worden opgenomen. "De VS verplicht bedrijven met meer dan 100 werknemers om grootschalige ontslagen 60 dagen van tevoren aan te kondigen. De meeste ontslagen lijken eind januari te zijn gevallen, waardoor deze nog niet in dit rapport zijn meegenomen."

Verder wees ING nog op de Amerikaanse vacaturecijfers van dinsdag. "De arbeidsmarkt in de VS is met 9,9 miljoen openstaande vacatures nog krap, maar verzwakt wel iets." Volgens de bank duidt dit op een afkoelende Amerikaanse economie, en daardoor neemt de kans op een verdere renteverhoging door de Fed af.

Stijgers en dalers

Shell ging aan kop in de AEX, met een plus van 4,7 procent, na een trading update van het energiebedrijf. Verschillende ontwikkelingen waren beter dan verwacht, zo oordeelde ING. Ook Jefferies reageerde positief op de update van Shell. Shell profiteerde ook van de stijgende olieprijzen.

ING won 4,5 procent en na positief nieuws van sectorgenoot PPG steeg AkzoNobel meer dan een procent. De winstmeevaller van de Amerikaanse verfspecialist is goed nieuws voor Akzo, dat vermoedelijk ook een meevallend eerste kwartaal achter de rug heeft, volgens Morgan Stanley.

ArcelorMittal stond onder druk en leverde bijna 8 procent in. Staalreus Mittal werd door Barclays van de kooplijst gehaald, vanwege de tegenwind op korte termijn als gevolg van de gestegen Chinese staalexport.

Randstad daalde afgelopen week ook meer dan 7 procent, na een negatief analistenrapport. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een rapport van Exane, waarin het advies voor Randstad werd verlaagd van Outperform naar Neutraal.

Universal Music Group was hekkensluiter met een koersverlies van 7,5 procent na een negatief analistenrapport.

InPost steeg in de AMX 6,2 procent op weekbasis bij een slot van 8,93 euro op donderdag. Zakenbank Jefferies verhoogde het koersdoel voor InPost van 10,00 naar 10,50 bij handhaving van het koopadvies. Jefferies merkte op dat InPost marktaandeel blijft winnen met het netwerk van pakketkluisjes, ondanks de hoge inflatie in Polen, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. "Pakketbezorging naar kluisjes is goedkoper, gemakkelijker en duurzamer", stelde de bank.

In de AMX won Fagron 2,5 procent na een positief analistenrapport van Degroof Petercam.

Signify verloor afgelopen week 9,3 procent. Sectorgenoot Acuity Brands stond op Wall Street stevig onder druk na het openen van de boeken. Vooral de omzetgroei viel tegen.

AMG en Just Eat Takeaway waren de grootste dalers met verliezen van 9,9 en 13,8 procent. De salarisverhogingen die Just Eat voor het management wil doorvoeren, leverde onder beleggers heel wat commentaar op.

"De timing van deze verhoging is in het licht van de koersontwikkeling, en het feit dat de overname van Grubhub niet bepaald een onverdeeld succes is, erg ongelukkig", vindt de Vereniging van Effectenbezitters.

In de AScX verloor Heijmans 12,2 procent, maar het aandeel noteerde ook ex-dividend. Pharming daalde 9,8 procent.

ForFarmers verloor 7,2 procent. Theo Spierings heeft vanwege gezondheidsredenen én privéomstandigheden zijn functie als CEO bij ForFarmers neergelegd en wordt per direct vervangen door Pieter Wolleswinkel. Spierings had slechts een contract voor één jaar, tot eind 2023.

Ebusco leverde op weekbasis 3,5 procent in, nadat ING het koersdoel voor de bussenbouwer fors verlaagde.

Nedap steeg na een kwartaalupdate ruim 3 procent en sectorgenoten Vastned, Wereldhave en NSI stegen 1,5 tot 2,5 procent.