Beursblik: banenrapport brengt Fed niet op andere gedachten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse banengroei in maart was min of meer zoals verwacht, en dat is goed nieuws. Dit zegt analist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets vrijdag. Afgelopen maand was er sprake van een banengroei van 236.000. De markt had een stijging van 238.000 banen verwacht. Een grote verrassing, zowel aan de onder- als aan de bovenkant, was een lastige geweest voor beleggers, meent Aslam. Marktanalist Philip Marey van Rabobank merkte wel een groeivertraging in de private sector op, "maar nog niet voldoende". Het rapport is een duidelijk signaal dat de Amerikaanse arbeidsmarkt sterk blijft en dat de economie vol gas blijft geven, meent Aslam. En dat terwijl veel handelaren er al vanuit gingen dat het cijfer een afkoeling zou laten zien. "De vraag is wat de Fed van deze cijfers vindt." Marey van Rabobank denkt dat de Fed op basis van dit rapport zal besluiten om de rente in mei nog eens met 25 basispunten te verhogen. De loongroei daalde van 4,6 naar 4,2 procent op jaarbasis, iets beter dan de 4,3 procent die was verwacht, "maar de Fed wil een loongroei van net iets meer dan 3 procent, dus nog altijd te hoog." Bron: ABM Financial News

