Video: opwaartse potentie voor ASML, ING en Shell

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De aandelen ASML, ING en Shell hebben alledrie opwaarts potentieel, hoewel de technische plaatjes niet helemaal hetzelfde zijn. Dit zegt technisch analist Nico Bakker namens BNP Paribas voor de camera van ABM Financial News. In ASML ziet hij "een trendmatige beweging, net als in de AEX". Maar wel ziet Bakker bij ASML iets meer belemmeringen dan in de hoofdindex. Als de stieren niet door de 630-640 zone breken, dan wordt de nieuwe tradingrange 550-640 euro. Maar als de 630-640 wordt uitgenomen, en dat lijkt kansrijk, dan ziet Bakker voor ASML stijgingspotentieel tot 766 euro. "ING toont een heel ander plaatje", aldus Bakker, waar de stieren volgens de technisch analist "sterk terugkomen", na de recente koersafstraffing van het aandeel. Daarmee blijft de uptrend "ternauwernood intact" en lijkt ING weer op te stomen naar 13 euro en meer. Steun is er op 10,50 euro, pas daaronder komt de trend volgens Bakker in gevaar. Shell kreeg recent "flinke berentikken", maar na "dappere reddingspogingen" van de stieren kan er volgende week koers worden gezet naar 29,50 euro, denkt Bakker. Klik hier voor: opwaartse potentie voor ASML, ING en Shell Bron: ABM Financial News

