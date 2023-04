Tesla verlaagt weer prijzen - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft opnieuw de prijzen in de Verenigde Staten verlaagd. Dit meldde persbureau Reuters vrijdag. De prijzen werden met 2 tot bijna 6 procent verlaagd. Voor Model 3 werd de prijs met 1.000 dollar verlaagd en voor Model Y met 2.000 dollar. De duurste modellen S en X werden 5.000 dollar goedkoper. Het is volgens Reuters al de vijfde prijsverlaging sinds begin van dit jaar. In de VS dreigt een verlaging van de subsidie op elektrische auto's, waardoor zij relatief duurder worden voor de consument. Ook de stijgende rente speelt de fabrikant parten, omdat het hierdoor duurder wordt voor consumenten om de aanschaf van een nieuwe auto te financieren. Eerder deze week meldde Tesla dat het afgelopen kwartaal bijna 441.000 auto's produceerde en er krap 423.000 auto's werden afgeleverd. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.