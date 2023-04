Equinor meldt belang in Sif Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Equinor heeft een belang in Sif Holding gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 30 maart 2023. Equinor meldde via Equinor Renewables een kapitaalbelang van 16,34 procent met een dito stemrecht. Dit belang wordt middellijk potentieel gehouden via 4,16 miljoen converteerbare preferente aandelen. De deelneming komt niet als een verrassing. Medio februari dit jaar meldde Sif dat het 328 miljoen euro investeert in een nieuwe fabriek in Rotterdam voor de productie van grote monopiles. De financiering van de nieuwe fabriek wordt deels gedaan door de eerste klanten, die 100 miljoen euro bijdragen. Daarnaast zal Sif 50 miljoen euro ophalen met een claimemissie. Deze emissie is volledig onderschreven door grootaandeelhouder Egeria voor 11,50 euro per aandeel. Verder investeert Equinor 50 miljoen euro in preferente aandelen en Invest-NL en een groep banken zorgen voor financiering. Sif meldde in februari ook een langjarige raamovereenkomst met Equinor. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.