Beurzen houden deuren gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs houdt vandaag de deuren gesloten, net als aanstaande maandag. Beleggers vieren een lang Paasweekend, hoewel maandagmiddag Wall Street wel weer geopend is. Ondanks dat de beurzen vandaag gesloten zijn, staat het Amerikaanse banenrapport wel gewoon op de agenda. Vanmiddag om half drie zal blijken hoeveel nieuwe banen er bij zijn gekomen in maart. Economen rekenen op 238.000 nieuwe banen, na een stijging met 311.000 banen in februari. De werkloosheid blijft vermoedelijk staan op 3,6 procent. De loongroei daalt van 4,6 naar 4,3 procent op jaarbasis, is verder de verwachting. Woensdag was er al het rapport van ADP, en dat was een tegenvaller. Er was gerekend op 210.000 nieuwe banen, na een groei van 261.000 in februari. Uiteindelijk kwamen er slechts 145.000 banen bij. Pimco verwacht dat de werkelijke toename van het aantal aangekondigde ontslagen in januari pas in april volledig in het werkgelegenheidsrapport zal worden opgenomen. "De VS verplicht bedrijven met meer dan 100 werknemers om grootschalige ontslagen 60 dagen van tevoren aan te kondigen. De meeste ontslagen lijken eind januari te zijn gevallen, waardoor deze nog niet in dit rapport zijn meegenomen." De euro/dollar handelde vrijdagochtend op 1,0914. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.