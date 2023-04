Olieprijs stabiliseert Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag licht gestegen. Bij een settlement van 80,70 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,1 procent duurder. De oliefutures behaalden een aardige winst op weekbasis, nadat Saoedi-Arabië en zijn bondgenoten van OPEC+ vorig weekend onverwacht een ronde van productieverlagingen aankondigden. Persbureau Bloomberg meldde woensdagavond laat dat Saudi-Arabië de prijzen voor de olie die het verkoopt aan Aziatische klanten voor mei heeft verhoogd met 30 cent per vat. "Deze verhoging is een teken dat Saoedi-Arabië er alle vertrouwen in heeft dat het zijn olieprijs kan verhogen ondanks bezorgdheid over de wereldeconomie, en zonder nadelige gevolgen," aldus marktanalist Phil Flynn van The Price Futures Group. Ondertussen blijven "zwakke economische cijfers binnen druppelen, die wijzen op een vertragende Amerikaanse economie", schreven analisten van StoneX. Het aantal Amerikanen dat een werkloosheidsuitkering aanvraagt is al negen weken op rij hoger dan 200.000. Amerikaanse overheidsgegevens toonden donderdag een totaal van 228.000 nieuwe werkloosheidsaanvragen in de week eindigend op 1 april. De economische cijfers die woensdag werden gepubliceerd, waren ook niet zo best. Zo viel de banengroei volgens loonstrookjesverwerker ADP tegen en groeide de Amerikaanse dienstensector in maart een stuk minder hard. Vrijdag verschijnt het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid. De mondiale beurzen en oliemarkten zijn dan gesloten vanwege Goede Vrijdag. Wall Street kan pas maandag reageren op het rapport en hetzelfde geldt voor de olieprijzen. Bron: ABM Financial News

