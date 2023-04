Wall Street koerst hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren donderdag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 stijgt 0,4 procent op 4.103,55 punten, de Dow Jones index wint 0,1 procent op 33.522,40 punten en de Nasdaq noteert 0,6 procent hoger op 12.071,16 punten. Handelaren zijn vandaag vrij voorzichtig, in afwachting van het banenrapport op vrijdag, hoewel de aandelenmarkten dan wereldwijd gesloten zijn. "Met het naderende Paasweekend wordt het sentiment steeds risicomijdender, na een nieuwe ronde van zwakke economische cijfers, die bijdragen aan de zorgen over een mogelijke recessie in de Verenigde Staten", stelde Deutsche Bank. Economen rekenen vooraf op 238.000 nieuwe banen, na een stijging met 311.000 banen in februari. Voor de werkloosheid wordt een stabiel niveau van 3,6 procent verwacht terwijl de loongroei zou zijn afgekoeld tot 4,3 procent, van 4,6 procent. "Op basis van de wekelijkse steunaanvragen lijkt de Amerikaanse arbeidsmarkt nog steeds solide, maar het marktbeeld zal pas volgende week duidelijk worden wanneer Amerikaanse beleggers voor het eerst kunnen reageren op het banenrapport van vrijdag en ook op de inflatiecijfers over maart", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering daalde van een herziene 246.000 naar 228.000. De komende dagen zijn volgens Hewson belangrijk in de mogelijke beslissing van de Federal Reserve om de rentes met nog eens 25 basispunten te verhogen in mei. De markt schat de kans op een verhoging met 25 basispunten in mei op dit moment in op bijna 42 procent, aldus de CME FedWatch Tool. De rest rekent op een pas op de plaats. ING denkt inderdaad dat de Fed klaar is met het dichtdraaien van de geldkraan. "En alleen dat al is een belangrijke steun voor beleggers", aldus analisten van de bank. Duidelijk is volgens CMC wel dat de Fed vermoedelijk niet bereid is tot het verlagen van de rente, terwijl de markt een renteverlaging wel steeds meer inprijst. "De inflatie moet daarvoor veel verder terugvallen vanaf de huidige niveaus en dat ligt vooralsnog niet voor de hand." De euro/dollar noteert donderdagavond op 1,0932. WTI-olie noteert rond 80,50 dollar per vat. Bedrijfsnieuws AbbVie stijgt een half procent. Het bedrijf verlaagde de verwachting voor de aangepaste winst van 11,02 naar 10,62 dollar per aandeel. Bierbrouwer Constellation Brands zag de omzet en de resultaten dalen, maar de winstdaling viel mee en voor dit jaar rekent het bedrijf op een hogere winst. Het aandeel wint een procent. Costco verliest 2 procent. De vergelijkbare winkelomzet daalde in maart 1,1 procent, na een toename van 3,5 procent in februari. Lumentum verlaagde de outlook, nadat een grote klant zijn bestelling afzegde. Het aandeel daalt ruim 9 procent. SeaChange wint 16 procent. Het bedrijf boekte weer eens winst. Bron: ABM Financial News

